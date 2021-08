Le cifre di Zappacosta, Nastasic in Italia per le visite. Lirola all’OM lunedì

Per il terzino del Chelsea occorrono 11 milioni: 1 di prestito e 10 per il riscatto

Non solo la telenovela-Vlahovic e le novità riguardanti Amrabat: Gianluca Di Marzio su Sky ha parlato anche dei movimenti in difesa della Fiorentina. Partendo da Davide Zappacosta, il nuovo terzino destro viola che verrà ufficializzato ad inizio settimana prossima. Per il suo arrivo si parla di prestito a 1 milione con riscatto fissato a 10, mentre Pol Lirola al momento è stato bloccato per alcuni cavilli burocratici: il suo trasferimento all'Olympique Marsiglia avverrà lunedì. Infine Matija Nastasic: il centrale serbo che prenderà il posto di German Pezzella è sbarcato venerdì sera in Italia e nella giornata di sabato sosterrà le visite mediche.