Ufficiale – Koffi lascia Cesena. Il giovane viola resta in Serie C

Dopo la prima parte di stagione a Cesena, Christian Koffi cambia casacca e va in prestito al Como. La società lombarda, che milita in Serie C, ha comunicato sul proprio sito l’arrivo del prospetto di proprietà della Fiorentina:

Il Como comunica l’arrivo di Christian Koffi a titolo temporaneo dal Cesena fino al termine della stagione. Esterno offensivo, classe 2000 di nazionalità francese, ha giocato nelle giovanili di Monaco e Fiorentina. Quest’anno ha esordito tra i professionisti collezionando 11 presenze, 1 gol e 2 assist con il Cesena nel girone B di Serie C.