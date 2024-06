Ufficiale: Denes torna in Ungheria, dalla Primavera ad un altro club viola

Il comunicato dell'Ujpest sul ritorno in patria dell'attaccante

Dopo tre anni, finisce l'esperienza in Italia e a Firenze di Adrian Denes , attaccante esterno ungherese di vent'anni che è stato appena annunciato dall' Ujpest , club che, curiosamente, come la Fiorentina veste di viola.

"Nel 2021, il 20enne calciatore si è trasferito dal settore giovanile del Budapest Honvéd alla Fiorentina, dalla quale è stato ceduto in prestito al Cesena dopo un anno e mezzo. Dopo il suo ritorno, nell'estate del 2023, grazie alle buone prestazioni, ha potuto esordire anche nella prima squadra in una partita amichevole. Ha festeggiato le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa con la Primavera dei viola, e ha giocato anche con le nazionali ungheresi U18 e U20", recita il sito ufficiale del club. "Vogliamo dargli la possibilità di mettersi alla prova e siamo certi che sarà in grado di farsi strada passo dopo passo nella squadra titolare", ha detto Balázs Benczédi, amministratore delegato dell'Újpest.