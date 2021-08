UFFICIALE – Demiral passa all’Atalanta. Romero va al Tottenham. E Milenkovic?

Si incastrano due tasselli del domino difensori: Demiral va all'Atalanta, Romero al Tottenham. Resta da capire il destino di Milenkovic

Merih Demiral è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atalanta, come ha comunicato la stessa società orobica: "Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Merih Demiral dalla Juventus a titolo temporaneo con diritto di opzione". Questa ufficialità arriva a distanza di pochi minuti da quella riguardante Cristian Romero. L'Atalanta ha riscattato il difensore argentino dalla Juventus, in vista del suo prossimo trasferimento al Tottenham. Tutto definito con gli Spurs che attendono il difensore ex Genoa.