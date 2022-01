Ufficiale: Benassi ceduto all’Empoli, ecco la formula del trasferimento

Benassi è ora ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli, squadra in cui giocherà (almeno) fino al termine della stagione

Marco Benassi all'Empoli, confermata la nostra anticipazione di ieri . La fumata bianca era attese in queste ore e così è stato: la Fiorentina ed il club azzurro, infatti, hanno depositato il contratto che sancisce il buon esito della trattativa.

Benassi è ora ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli, squadra in cui giocherà (almeno) fino al termine della stagione. L'affare - come riporta il sito della Lega Calcio - è andato in porta con la formula del prestito secco.