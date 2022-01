Mercato, in arrivo il classe 2004 Assan Seck dal Pisa. Ecco la formula

La società viola sta per chiudere la trattativa per Assan Seck, esterno sinistro classe 2004 di proprietà del Pisa

Acquisto in prospettiva per la Fiorentina. La società viola - si legge su gianlucadimarzio.com - sta per chiudere la trattativa per Assan Seck, esterno sinistro classe 2004 di proprietà del Pisa. L'operazione sarà in prestito con diritto di riscatto.