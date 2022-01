Tre in uscita, poi i rinnovi. Quale futuro per Saponara e Callejon?

Nell'ultima settimana di mercato la Fiorentina proverà a piazzare gli esuberi. Poi i rinnovi: fatta per Bonaventura

Non solo Vlahovic, la Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato proverà a confezionare alcune trattative in uscita. Benassi è diretto all'Empoli, Kokorin potrebbe tornare in Russia mentre Amrabat piace a Cagliari e Torino. Inoltre - scrive La Nazione - da febbraio scatterà l'operazione rinnovo: se per Bonaventura sembra tutto apparecchiato, c'è da avviare la trattativa con Saponara, che gode della massima stima da parte di Italiano e in questa stagione si sta confermando prezioso come punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Più complessa la situazione che riguarda Callejon, che ha uno stipendio molto alto.