Il timore della Fiorentina: Vlahovic alla Juve a parametro zero

La Fiorentina vuole evitare la beffa: perdere Vlahovic a costo zero e vederlo vestire la maglia bianconera

Mentre Dusan Vlahovic resta in silenzio e il suo entourage ha rifiutato la proposta quinquennale della Fiorentina da 50 milioni lordi, lo scenario attorno al futuro del serbo resta in continua evoluzione. A pochi giorni dalla fine del mercato di gennaio, e con il contratto che scade nel 2023, la società viola teme di poter perdere il giocatore a zero, viste le mancate risposte da mesi del suo entourage.