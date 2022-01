VN – Benassi, a inizio settimana va a Empoli. Rifiutato il Lecce di Corvino

Marco Benassi ha scelto Empoli per rilanciarsi dopo un anno e mezzo difficile: la firma tra lunedì e martedì

Ci siamo, Marco Benassi ha preso la sua decisione per provare a rilanciarsi dopo un anno e mezzo complicato tra l'infortunio che gli ha fatto saltare un anno intero e le panchine con Italiano. Tra lunedì e martedì il centrocampista sarà un nuovo giocatore dell'Empoli, dove si trasferirà in prestito fino al termine della stagione.

Nonostante l'ottimo rapporto con Panteleo Corvino, Benassi ha declinato l'offerta dell'ambizioso del Lecce, mentre Mazzarri ha sciolto il ballottaggio con l'altro ex Toro Baselli per rinforzare il centrocampo del Cagliari. Negli ultimi giorni c'era stato anche un sondaggio della Salernitana, ma la destinazione era ormai scelta: ripartirà non lontano da Firenze, in un club con un allenatore che può valorizzare le sue caratteristiche.