Pedullà su Vlahovic: “Commisso non vuole darlo alla Juve. E niente contropartite”

Le ultime su Vlahovic secondo l'esperto di mercato che chiude al momento, salvo sorprese, ad un trasferimento del serbo alla Juve

Intevenuto a Viola Fun per parlare delle trattative di casa viola, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione attorno a Vlahovic: "La cessione a gennaio è un'opzione molto lontana. La Fiorentina vuole solo cash, dai settanta milioni in su, e non vuole contropartite perché vuole scegliere da sola il sostituto. Da ottobre Commisso e la società viola sono entrati nell'ordine di idee di poter cedere il serbo già a gennaio, ma solo alle giuste condizioni economiche.