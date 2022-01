Ceccarini: “Vlahovic, non c’è offerta Juve. Alvarez? Mai trattato davvero”

Tra Vlahovic e Julian Alvarez, le trattative - o presunte tali - del mercato viola secondo l'esperto Niccolò Ceccarini

"Arsenal e Fiorentina sarebbero d’accordo per la cessione di Vlahovic intorno a una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma l’intenzione del calciatore non sembra quella di andare a giocare nei Gunners". Niccolò Ceccarini spiega la situazione relativa al futuro del serbo ai microfoni di Radio Toscana. L'esperto di mercato aggiunge: "Che poi il suo agente abbia intavolato discussioni con altri club è probabile, ma non ne abbiamo certezze"

Sull'offerta della Juve: "Soldi più Kulusevski? Non mi risulta che la Fiorentina, nel caso si concretizzasse una proposta del genere, sia disposta ad accettare. Vlahovic alla Juventus non la vedo fattibile, perché i bianconeri in questo momento non possono soddisfare le richieste viola". Su Julian Alvarez: "La Fiorentina era fortemente interessata, ma non ha mai presentato un’offerta vera e propria, né un tentativo di pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro."