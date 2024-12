TuttoSport: “La Juventus su Shpendi. Ma anche la Fiorentina lo segue da vicino”

Non c'è solo la Fiorentina su Sphendi. Come riporta TuttoSport, infatti, La Juventus ha puntato gli occhi sul capocannoniere della Serie B. Nelle scorse settimane sono stati avvistati in diverse occasioni degli scout juventini alle partite del Cesena. La Juventus vorrebbe provare a giocare d'anticipo per battere la concorrenza (oltre ai viola anche Napoli e diverse società inglesi su di lui). Sphendi però vorrebbe finire la stagione al Cesena prima di compiere il grande salto. Inoltre il Cesena l'ha appena blindato rinnovando fino al 2028.