Dopo Kokorin il mercato della Fiorentina è concluso? Se in attacco l’arrivo del russo escludere l’approdo dell’ex laziale Felipe Anderson, per il centrocampo il discorso è ben più ampio. In particolare se, dopo le partenze di Duncan e Saponara, dovesse arrivare anche quella di Pulgar. Ieri Prandelli ha usato parole importanti per il cileno, ma questo non esclude che la Fiorentina stia valutando un intervento sul reparto. E, stando a quanto troviamo scritto su Tuttosport, il nome più gettonato resta quello di Lucas Torreira (SCHEDA). L’obiettivo è comunque complicato, perché sull’uruguaiano pesa l’ingaggio elevato e non mancano richieste da numerosi club. Sempre parlando di piste complesse, resta in piedi l’ipotesi di Ehizibue (SCHEDA) del Colonia come laterale destro. Mentre per quanto riguarda il reparto arretrato continua ad essere monitorato il classe 2000 Kamil Piatkowski, del Rakow, che fa gola a molti club europei. (LA SCHEDA COMPLETA)

