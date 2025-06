Tuttosport: “Gudmundsson, niente riscatto. Ma c’è una strategia precisa”

L'edizione odierna di Tuttosport conferma quelle che attualmente sono le indiscrezioni legate alla Fiorentina e alla situazione Gudmundsson : i viola non hanno intenzione di esercitare i 17 milioni pattuiti con il Genoa (oltre ai 7 del prestito) per assicurarsi il cartellino dell'islandese, ma la storia potrebbe non finire qui.

Le parti si rivedranno

Tuttavia, le parti hanno in programma di rivedersi: c'è un incontro fissato entro la metà della prossima settimana in cui i dirigenti gigliati chiederanno di valutare con interesse il rinnovo del prestito oneroso del giocatore islandese. Al momento, infatti, balla ancora una sentenza definitiva di una vicenda giudiziaria per condotta sessuale: motivo per cui si potrebbero prospettare condizioni simili a quelle vissute quest'anno. In ogni caso, per ingaggio e non solo, il Genoa cederebbe comunque Gudmundsson anche se non tornasse in viola: L'idea sarebbe quindi quella di ritrovarsi al tavolo delle trattative.