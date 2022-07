TS: la Fiorentina alza la richiesta per Milenkovic. E l’Inter non può affondare

NikolaMilenkovic resta il difensore preferito da Simone Inzaghi, che non considera il serbo il semplice sostituto di Ranocchia ma un quarto titolare da affiancare ai tre imprescindibili Skriniar-De Vrij-Bastoni. Come scrive Tuttosport però, se non dovesse muoversi nulla sul fronte cessione per i nerazzurri, Marotta attenderà gli ultimi 10 giorni di mercato per sfruttare l'occasione propizia.