Trattativa a oltranza per Raphinha: in arrivo il sì dello Sporting Lisbona

Non solo su De Paul. La Fiorentina resta vigile anche su Raphinha (SCHEDA). Come scrive La Nazione, il club viola aveva originariamente offerto circa 15 milioni che oggi sono lievitati a 18 con la possibilità di inserire alcuni bonus. Lo Sporting Lisbona sta riflettendo e in pochi giorni potrebbe dare una risposta. Positiva, anche perché c’è il gradimento del giocatore che piace molto all’entourage tecnico viola.

E PIACE ANCHE VERDI