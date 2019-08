La Fiorentina segue Raphinha, ma prende corpo l’idea Verdi

Continua la trattativa per portare a Firenze Raphinha (CLICCA QUI PER LA SCHEDA). Dopo l’avvicinamento dei giorni scorsi, per il brasiliano il pressing resta alto, ma si valutano anche piste italiane. Ribadito il no definitivo del Sassuolo per Berardi, gli occhi di Pradé si sono posati su Verdi (CLICCA QUI PER LA SCHEDA) del Napoli come possibile alternativa. Il secondo piace molto anche al Torino che però al momento non sta concludendo l’affare