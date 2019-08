Pradè alla finestra per De Paul, ma attenzione all’Atletico Madrid

La Nazione si concentra su Rodrigo De Paul (SCHEDA). La sensazione, alla luce della panchina contro il Milan, è che l’argentino sia arrivato allo scontro con la dirigenza dell’Udinese. Pradè resta in attesa, mentre sullo sfondo c’è sempre l’Atletico Madrid, ancora alla ricerca del sostituto di Griezmann. La cifra da investire è nota: 35 milioni bonus compresi. Difficile inserire contropartite come Simeone o in ultima analisi Benassi (in questo caso bisognerebbe trovare l’intesa con il centrocampista). In questo momento la pista De Paul ha una pausa di riflessione. O meglio, la Fiorentina aspetta di valutare le mosse di Udinese e Atletico Madrid.

