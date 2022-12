TMW sulla Fiorentina: Nico Gonzalez non è incedibile

Dopo le tensioni di qualche settimana fa, il suo rapporto con la Fiorentina si è rasserenato eppure secondo quanto riporta tuttomercatoweb la società di Commisso sarebbe pronta anche ad ascoltare eventuali proposte per l'argentino. Se in estate le richieste dei gigliati per Nico (si è parlato di 40 milioni) hanno frenato ogni interesse, adesso la cifra si è sostanzialmente abbassata e l'argentino potrebbe rappresentare l'uscita pesante della Fiorentina per permettere a Italiano di avere un altro esterno di livello.