Tra la Fiorentina e Nico Gonzalez è tornato il sereno

Nico Gonzalez e la Fiorentina sembrano essere tornati vicini dopo mesi difficili, scrive il Corriere Dello Sport. Il confronto chiarificatore avvenuto mercoledì tra Barone e Nico dovrebbe aver risolto i problemi in casa viola. Si rischiava l'ennesimo caso, invece questa volta la situazione sembra essersi risolta al meglio. Ad un certo punto sembrava che la Fiorentina e Nico Gonzalez dovessero addirittura separarsi, troppi gli infortuni per l0ex Stoccarda. Inoltre rivalutare Nico serve per Itaiano, e per non perdere un investimento da 27 milioni di euro, attualmente infatti il ragazzo ne varrebbe solo la metà.