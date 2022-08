La Fiorentina guarda alla Bundesliga: nel mirino un giocatore del Wolfsburg

La Fiorentina è ancora alla ricerca di alcune situazioni da limare in vista della fine del mercato. Con i tanti nomi per il centrocampo in lizza, Tuttomercatoweb.com ha riportato un nome che ancora non era mai stato accostato ai viola: Aster Vranckx, centrocampista belga del 2002 di proprietà del Wolfsburg. C'è un problema però, la richiesta del club tedesco è molto alta, circa 20 milioni di euro.