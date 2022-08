Monti: “La Cremonese arriverà a viso aperto. Portiere? Partirei con Gollini”

Il conduttore televisivo e radiofonico, Gianfranco Monti, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno dei temi più caldi in casa Fiorentina. Ha iniziato dicendo: “Mi da noia che il mercato sia ancora aperto per tutto questo tempo....

Il conduttore televisivo e radiofonico, Gianfranco Monti, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno dei temi più caldi in casa Fiorentina. Ha iniziato dicendo: "Mi da noia che il mercato sia ancora aperto per tutto questo tempo. Le aspettative sono alte, anche se sarà una stagione molto difficile. Quest'anno c'è da confermarsi e da qui a fine mese la stagione della Fiorentina prende una svolta importante. Giovedì sarà una partita da non sbagliare".