E’ stato lo stesso Rocco Commisso, quasi due settimane fa in occasione della conferenza celebrativa del suo prima anno come presidente viola, a toccare il tema: “Un altro colpo alla Ribery? Non voglio fare promesse che non sono sicuro di mantenere“, aveva detto il patron gigliato in collegamento dagli States. Ma oggi ecco arrivare la bomba di mercato firmata Gianluca Di Marzio: la Fiorentina pensa a Thiago Silva per puntellare con forza ed esperienza la propria retroguardia. Del resto quando Leonardo pochi giorni fa aveva confermato che il difensore brasiliano avrebbe lasciato a fine stagione il PSG a parametro zero, è probabile che i dirigenti viola abbiano rizzato le orecchie, facendoci un pensierino. Sognando, magari, di bissare il colpo-Ribery dell’estate 2019. Perché no? Anche se in teoria potrebbe trattarsi di un’operazione ancora più complicata, considerando le pretese economiche che l’ex Milan potrebbe avere, nonostante i trentacinque anni, e la concorrenza di club come Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid.