Leonardo: “Cavani e Thiago Silva, addio al PSG”. I due possono tornare in Italia

“Confermo che i due giocatori non saranno più con noi alla scadenza del contratto, ma siamo felici che ad agosto possano giocare la Champions con il PSG“: queste le parole di Leonardo a Le Journal du Dimanche. Il dirigente del club parigino ha, dunque, confermato che Edinson Cavani e Thiago Silva, rispettivamente dopo sette ed otto anni, saluteranno a fine stagione il Paris Saint-Germain per gettarsi in nuove avventure. La tentazione di tornare in Italia è forte, anche se la concorrenza è agguerrita: per l’attaccante ex Napoli si parla anche di Atletico Madrid; Premier League per il centrale brasiliano.