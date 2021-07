Terzic, si fa avanti una società di Serie A. Può fare coppia con Dalbert

L'arrivo del brasiliano non escluderebbe anche quello di Aleksa Terzic, mancino viola da poco rientrato dal prestito all'Empoli

