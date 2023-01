Terzic piace al Bologna, ma non è la prima scelta: il nome che insidia il serbo

Il Bologna segue da tempo Terzic, ma non è l'unico giocatore osservato. Infatti, ci sono altri profili in pole

Terzic piace al Bologna, ormai non è più un segreto. Nonostante ciò non è l'unico nome seguito dalla squadra di Thiago Motta. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Oleg Reabciuk dell'Olympiacos è la prima scelta dei dirigenti rossoblù. Inoltre, viene seguito anche Victor Kristiansen del Copenaghen. Insomma, Terzic piace ma non è l'unico.