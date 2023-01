Da Bologna: Terzic ha chiesto di essere ceduto

Si fa sempre più insistente il pressing del Bologna su Aleksa Terzic, individuato dai rossoblu come obiettivo principale per rinforzare la fascia sinistra. Ne scrive oggi il Corriere di Bologna, sottolineando che nell'incontro di ieri presso la sede della Fiorentina tra l'agente del giocatore serbo e i dirigenti viola, sarebbe stata manifestata la richiesta del giocatore di essere ceduto. Terzic a Bologna potrebbe conquistare una maglia da titolare, cosa che a Firenze al momento sembra preclusa. Che farà la Fiorentina? Di certo un addio del terzino sinistro richiederebbe un intervento anche in entrata nel ruolo. E chissà che le nuove voci su Parisi non siano solo un caso...