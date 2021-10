Stryger-Larsen: “La scorsa estate volevo andarmene, tanti club su di me”

L'esterno dell'Udinese: "Quando tornerò in Italia vedremo cosa accadrà. Io non ho chiuso nessuna porta, sono sempre aperto al dialogo"

C'era anche Jens Stryger-Larsen l'ultima estate nella lista della Fiorentina per la corsia destra difensiva. Il difensore dell'Udinese ha parlato anche di questo nel corso dell'intervista concessa a bold.dk, queste le sue dichiarazioni: "C'erano diversi club che hanno manifestato interesse per me ma il mio trasferimento non dipende solo dalla mia volontà. Non sempre quello che si desidera accade. Il mio contratto scade il 30 giugno 2022, vedremo cosa accadrà dopo quel giorno".

Stryger-Larsen ha poi continuato: "La scorsa estate sentivo il desiderio di andarmene e lo avevo espresso chiaramente. Non ci sono state le condizioni per una cessione e sono rimasto. In questo momento sono solo concentrato sull'Udinese e sul contratto che voglio onorare. Penso che la società stia pensando di propormi il rinnovo ma ora sono concentrato sulla Nazionale. Quando tornerò in Italia vedremo cosa accadrà. Io non ho chiuso nessuna porta, sono sempre aperto al dialogo. Sono felice di vivere in Italia".