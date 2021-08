Spunta Gonzalo Plata: trattativa già in corso tra Fiorentina e Sporting

I viola sulle tracce dell'esterno offensivo ecuadoregno classe 2000

Giornata infuocata per il mercato della Fiorentina. Che registra una pista nuova, proveniente dal Portogallo. Tuttomercatoweb.com riferisce infatti di una trattativa già in corso con lo Sporting Club di Lisbona per Gonzalo Plata, esterno d'attacco classe 2000. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM)