Pedullà: “Lirola al Marsiglia, la cifra è giusta. C’è Zappacosta”

La telenovela Lirola sta per concludersi positivamente: la Fiorentina incasserà 13 milioni e lo sostituirà con Zappacosta

La difesa della Fiorentina cambia volto. Non solo la staffetta tra Pezzella e Nastasic al centro. Si va ormai definendo anche l'incastro per la fascia destra della Fiorentina. La telenovela Lirola sta per concludersi positivamente, con la cifra salita fino a 13 milioni. Per sostituirlo in viola, come vi raccontiamo da ieri, è in arrivo Zappacosta dal Chelsea.