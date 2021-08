Adios Pezzella: “Fatta col Betis. Nastasic domani a Firenze”

Fumata bianca dopo l'incontro di questa mattina al centro sportivo della Fiorentina. Via libera al ritorno di Nastasic

Sarebbe arrivata la fumata bianca dall'incontro che vi abbiamo documentato stamattina tra l'agente di Pezzella e i dirigenti viola. Dopo oltre 2 ore e mezzo di colloqui, la Fiorentina avrebbe dato il suo via libera per il ritorno al Betis del difensore argentino. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio che dà l'operazione ormai per fatta. L'addio del capitano sblocca l'arrivo di Nastasic a Firenze, già domani potrebbe arrivare il difensore serbo per sostenere le visite mediche con la Fiorentina. LE CIFRE DELL'AFFARE PEZZELLA