Sport Mediaset: Tre italiane su Vlahovic. Permanenza in viola al 20%

La versione del Tg sportivo sul futuro di Vlahovic: Roma in pole position, ci provano anche Milan e Juventus. Ma Commisso...

Dusan Vlahovic ha buone probabilità di lasciare la Fiorentina in estate secondo Sport Mediaset. Nel Tg andato in onda all'ora di pranzo, si è parlato dell'interesse crescente per il giocatore viola, valutato non meno di 50 milioni di euro. Sull'attaccante serbo classe 2000 ci sarebbero le mire di tre club italiani e in pole position ci sarebbe la Roma, accreditata di un 40% di possibilità di assicurarsi il giocatore.