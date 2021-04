Agresti: “Vlahovic inavvicinabile per la Roma. Potrebbe restare a Firenze”

L'opinione del giornalista su Vlahovic

Il giornalista Stefano Agresti ha parlato a Radio Radio Mattino 104.5 dell'interessamento della Roma nei confronti dell'attaccante viola Vlahovic: “Dusan per la Roma è inavvicinabile, costa troppo, ha una valutazione che già arriva intorno ai 50 milioni. Forse ci proverà la Juventus e potrebbe restare a Firenze un altro anno, ma poi è destinato a grandi club, anche in Premier. Giovedì dipende molto dallo stato di forma di Pogba e Cavani su tutti. Se nella Roma recuperano bene alcuni big, allora se la può giocare. Non credo che Fonseca cambi tatticamente".