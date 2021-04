Fiorentina-Vlahovic per un anno ancora: la speranza di Commisso

Non sarà facile, ma il patron viola vuole far sì che Vlahovic rimanga in riva all'Arno per una stagione in più, con un contratto fino al 2024

Redazione VN

In mezzo a tutte le pretendenti per Dusan Vlahovic, la Fiorentina è sempre attiva nella ricerca di un accordo per il prolungamento del contratto. Nello specifico, su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si legge che la speranza di Rocco Commisso è quella di ottenere il sì del giocatore per un altro anno almeno. E intanto l'idolo d'infanzia Ibrahimovic è alle sue spalle in classifica marcatori...