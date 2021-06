Spezia, Platek è già in Italia. Prima lo stadio poi Italiano? (FOTO)

Il patron dello Spezia Philip Platek è arrivato oggi in città, sul tavolo la questione stadio e soprattutto il futuro di Italiano

Il presidente dello Spezia Philip Platek è arrivato oggi nella città ligure direttamente dagli Stati Uniti, in anticipo rispetto a quanto previsto da molti. Come riporta il profilo social del club, la prima tappa è stato lo stadio Picco per visionare l’avanzamento dei lavori relativi alla nuova Curva. Facile immaginare però che tra le priorità più imminenti ci sia anche la questione Italiano che interessa da vicino la Fiorentina. Il tecnico rischia clamorosamente di restare col cerino in mano, qualora saltasse davvero il suo approdo in viola.