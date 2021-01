Sogno Torreira, Maxi Gomez per giugno. Malcuit in naftalina per un mese: ecco perché

Punto sul mercato della Fiorentina sulle pagine del Corriere Fiorentino. Il quotidiano parte svelando qualche piccolo retroscena dietro l’acquisto di Malcuit: i viola lavoravano sull’operazione da almeno un mese, salvo poi lasciarla in naftalina in attesa di capire se fosse stato possibile arrivare a qualcosa di meglio. E così, ecco i contatti per Conti e, soprattutto, i tentativi per Odriozola e Vrsaljko. Erano loro le primissime scelte prima di virare sull’esterno francese del Napoli.

Definita questa operazione, per la Fiorentina si preannuncia un finale di mercato di calma apparente, con un occhio alle uscite (restano da piazzare Eysseric, Montiel e forse Barreca) e un altro alle occasioni last minute. Il sogno era e resta Torreira ma per il momento l’Atletico Madrid non ha mai aperto la porta e, nella testa dei viola, non ci sono (ad oggi) alternative all’altezza. Se poi si presentasse l’opportunità per mettere le mani su un giocatore di primissimo piano si cercherà di coglierla e, in quel caso, verrebbe dato il via libera a Pulgar. Su Torreira comunque, così come per Maxi Gomez (centravanti uruguaiano del Valencia) si continuerà a lavorare in ottica giugno.

