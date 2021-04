Secondo quanto riferito da Sky Sport, dopo le voci relative a un possibile addio di Franck Ribery dalla Fiorentina a fine della stagione in corso, gli ultimi segnali fanno pensare a un possibile rinnovo del francese. Non è passato inosservato l’abbraccio di ieri sera con Rocco Commisso in tribuna. Negli ultimi mesi si respirava aria di divorzio, adesso qualcosa sta cambiando. E il Monza dell’ex Boateng che spingeva per lui potrebbe arrendersi a fronte di questo nuovo scenario.

