Siviglia e Monchi pazzi di Vlahovic, ma ad oggi non si muove da Firenze

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb la società spagnola sarebbe vigile sul calciatore ancor prima dell'exploit dell'ultima stagione. Ma, al momento, la valutazione attuale della Fiorentina e, soprattutto, la volontà del presidente di Commisso di non rinunciare al suo gioiello spengono sul nascere ogni possibile trattativa. Almeno per il 2021-22. Vlahovic, si legge, oggi non si muove da Firenze, ma i biancorossi restano alla finestra e, specie in caso di mancata intesa per il nuovo contratto coi gigliati, da Siviglia fanno sapere che non si faranno trovare impreparati in ottica futura.