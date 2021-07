Voglia di una Fiorentina leggera. Anzi, leggerissima (ma solida). Primo tema: il regista

Gli strascichi di un mese passato sulle montagne russe, ma anche tanta voglia di mettersi tutto alle spalle e ripartire. Parlando di calcio

Tanta voglia di guardare avanti, lasciandosi alle spalle un giugno a dir poco scoraggiante. L'aggettivo calza a pennello nella sintesi delle ultime settimane viola, scivolate via tra colpi di scena a ripetizione e quel sali e scendi perpetuo che alla fine lascia l'amaro in bocca. La sensazione che oggi trasmette la Fiorentina è questa: più dubbi che certezze. E un filo di paura (forse più di un filo) per quello che potrebbe potrebbe ancora succedere dopo anni di scelte sbagliate e classifiche deprimenti. C'è però il rovescio della medaglia, come le idee, dalla freschezza e dalla voglia di emergere di un allenatore in rampa di lancio, Italiano. Oppure l'acquisto (record per la Fiorentina) di Nicolas Gonzalez, tra i talenti più cristallini del Sudamerica.