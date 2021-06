Simeone vuole un rinforzo in attacco: l’Atletico mette gli occhi su Vlahovic

Il Cholo Simeone vuole un attaccante per ripartire nel migliore dei modi dopo la conquista della Liga

Il Cholo Simeone vuole un attaccante per ripartire nel migliore dei modi dopo la conquista della Liga. Il d.s. dei Colchoneros Andrea Berta ci sta lavorando, due i nomi in evidenza: Dusan Vlahovic, appunto, ma anche Lautaro Martinez. Tuttavia, per dovere di cronaca, vi ribadiamo la posizione della Fiorentina sul giocatore, al momento non in vendita.