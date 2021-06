Restano (quasi) tutti, valutazioni condivise. Vlahovic, chiusa la telenovela?

Al nucleo di giocatori che supererà il ritiro di Moena verranno aggiunti gli acquisti perfezionati da Pradè su input dell'area scouting di Gattuso

La Nazione analizza le indiscrezioni trapelate dagli ambienti viola, che vi abbiamo riportato nella mattinata di ieri: la conferma di Vlahovic che mira a zittire le continue voci di mercato la permanenza di Dragowski e i rientri dei prestiti come Lirola e Sottil non devono alzare in maniera eccessiva il livello delle aspettative, perché il bilancio è in calo (da 92 a 72 milioni, con monte ingaggi di 60), e quindi l'attenzione deve aumentare. Milenkovic se ne andrà di fronte all'offerta di una big. Il portiere polacco studierà insieme alla coppia Fiori-Perrone come adattarsi alle esigenze di Gattuso, che ha individuato insieme a Pradè e al suo reparto scouting Sergio Oliveira come centrocampista ideale: questa sinergia proseguirà. I giocatori, prima di Moena, avranno contatti privati con il tecnico in vista del ritiro.