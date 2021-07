Sfuma un obiettivo: Erlic-Sassuolo, si chiude entro il weekend. Le cifre

Niente Fiorentina, Erlic è ad un passo dal ritorno al Sassuolo

Potrebbe essere questa la settimana decisiva per il passaggio di Martin Erlic dallo Spezia al Sassuolo. I discorsi tra le due squadre per il difensore centrale bianconero proseguono da diversi giorni, ma entrambe le società contano di chiudere entro il weekend. Questo quanto troviamo scritto su GianlucadiMarzio.com in merito alla trattativa per il passaggio del centrale spezzino. Niente Fiorentina quindi, che era apparsa molto interessata al giocatore.