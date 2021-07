Rivoluzione in difesa: con Nastasic c’è l’accordo, Cistana e Lovato…

Con Pezzella e Milenkovic che potrebbero salutare, la difesa viola cambia volto. Nastasic "congelato", Cistana e Lovato obiettivi

Il futuro di Pezzellae Milenkovic alimenta le manovre di mercato attorno alla difesa viola. Come scrive Tuttosport, la Fiorentina tiene "congelato" Nastasic, con il quale c'è già l'accordo. La trattativa per l'ex viola, in odore di ritorno a Firenze, può sbloccarsi non appena ci sarà qualche uscita. La rivoluzione del reparto arretrato passa anche da due giovani: Lovatodel Verona e Cistana del Brescia, che potrebbero essere i volti nuovi della difesa viola non appena si paleseranno proposte intriganti per i due centrali viola in uscita [CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A].