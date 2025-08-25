Il Direttore Sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato a Sky Sport nel pre-gara di Inter-Torino. Ecco le sue parole sul mercato dei granata, parole che lasciano spazio all'operazione che porterebbe il viola Fortini alla corte di BaroniLEGGI QUI.
VIOLA NEWS calciomercato Sentite Vagnati: “A sinistra abbiamo bisogno di una pedina. Speriamo di chiudere”
calciomercato
Sentite Vagnati: “A sinistra abbiamo bisogno di una pedina. Speriamo di chiudere”
Le parole del ds del Torino sul mercato confermerebbero l'interesse dei granata per un giocatore della Fiorentina.
"L'ambizione deve essere dentro di noi. Abbiamo un grande pubblico, non dobbiamo porci dei limiti. Abbiamo un allenatore nuovo con ottime idee e cerchiamo di migliorarci tutti i giorni, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Mercato? Può succedere sempre di tutto, a sinistra abbiamo bisogno di una pedina, poi vedremo negli ultimi giorni cosa succederà. A sinistra stiamo valutando molto seriamente la situazione, mi auguro che riusciremo a chiudere a breve".
© RIPRODUZIONE RISERVATA