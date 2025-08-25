Sentite Vagnati: “A sinistra abbiamo bisogno di una pedina. Speriamo di chiudere”

"L'ambizione deve essere dentro di noi. Abbiamo un grande pubblico, non dobbiamo porci dei limiti. Abbiamo un allenatore nuovo con ottime idee e cerchiamo di migliorarci tutti i giorni, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Mercato? Può succedere sempre di tutto, a sinistra abbiamo bisogno di una pedina, poi vedremo negli ultimi giorni cosa succederà. A sinistra stiamo valutando molto seriamente la situazione, mi auguro che riusciremo a chiudere a breve".