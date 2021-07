Sconcerti: “Non credo che Vlahovic rimarrà, novità entro dieci giorni”

Il giornalista parla di Vlahovic, ma anche di Belotti: "Penso che partirà pure lui. Il Torino non ha scelta, o rinnova o lo vende"

Il giornalista ed ex dirigente viola Mario Sconcerti ha commentato anche due temi legati al mercato della Fiorentina nel corso del suo intervento ai microfoni di tmw radio. Queste le sue parole: "Se Belotti rimarrà al Torino? Io penso che parta, perché anche sui centravanti ci sarà un bel movimento. Belotti devi venderlo, o rinnova o lo dai via. Non credo che Vlahovic rimarrà alla Fiorentina, quindi ci saranno dei cambiamenti entro dieci giorni".