Vlahovic e “la terra di mezzo”: il rinnovo misura le ambizioni gigliate

Il rinnovo di Dusan Vlahovic è un importante banco di prova per le ambizioni di rilancio della Fiorentina, alle prese con le commissioni

Sulle pagine de La Nazione si affronta il capitolo rinnovo del contratto per Dusan Vlahovic. La Fiorentina - secondo il quotidiano - si trova "in una terra di mezzo" tra legittime aspirazioni e l'esigenza, comune a tutti i club, di ridurre i costi. Nel caso del nove serbo è evidente l’impatto che avrebbe in questo momento la notizia del rinnovo del classe 2000. Vlahovic ha dato la propria disponibilità a restare: la clausola rescissoria non risulta essere un problema. La cifra, su cui c’è un accordo di massima fra la Fiorentina e il manager Ristic, supera i 60 milioni. L'accordo sembra vicino anche sull’ingaggio: base di partenza a 3 milioni, a crescere con incentivi e bonus.