Pentasport: “Vlahovic e ACF: il rinnovo è possibile. Sintonia sulla clausola”

Secondo la trasmissione viola, in onda su Radio Bruno, la partita del rinnovo di Vlahovic è aperta e la Fiorentina spera ancora

Nel corso de "Il Pentasport" in onda su Radio Bruno, si è parlato del tanto discusso rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. Secondo l'emittente il clima che si respira fra Fiorentina e giocatore è buono, a dispetto dei tanti rumors. La sensazione è che ci possa essere il margine per raggiungere un accordo che accontenti entrambe le parti in causa. In particolare riguardo la clausola che, sia nelle intenzioni dell'entourage dell'attaccante serbo sia della dirigenza gigliata, non può scendere sotto la soglia minima dei 50 milioni.