Schira su Jovic: “La formula potrebbe essere veramente interessante…”

"Dragowski deve essere venduto perché è in scadenza nel 2023. Le offerte dell'Espanyol non sono state valide. Il suo mercato si è abbassato perché non ha giocato molto. In Inghilterra non può andare per questioni di visto. Il Lecce si è informato. Per Milenkovic si deve aspettare Skriniar. Se non parte Skriniar, l'Inter non affonda per Milenkovic. Ne il Torino per Bremer ne la Fiorentina per Milenkovic hanno ricevuto una richiesta dall'Inter ad ora. Il Torino ha bussato per Piatek, è uno dei possibili attaccanti per il dopo Belotti"