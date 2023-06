Saponara e un rinnovo che stavolta non ci sarà: i viola pensano ad un nuovo esterno

Secondo Gianluca Di Marzio l'ex Empoli e Milan non rimarrà alla Fiorentina, che dovrà prendere un nuovo esterno d'attacco durante la sessione di mercato che sta per aprirsi

Come raccontato poco fa da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, il rapporto tra Riccardo Saponara e la Fiorentina quasi certamente non continuerà. Il numero 8 viola, infatti, ha il contratto in scadenza a fine giugno, contratto che stavolta non verrà prolungato. Dunque la società viola dovrà cercare un nuovo esterno da consegnare a Vincenzo Italiano, in attesa di capire, sempre per quanto riguarda il reparto avanzato, cosa fare anche con Luka Jovic. A breve, comunque, ci sarà un altro summit tra il tecnico gigliato e Joe Barone.