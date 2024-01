Salernitana e Dinamo Zagabria su Brekalo, manca un tassello per la cessione

Il futuro del croato è legato a doppio filo a quel che succede sul mercato in entrata della Fiorentina: due squadre in attesa

Josip Brekalo rimane in uscita nonostante il gettone da titolare contro l'Udinese: come riferisce Alfredo Pedullà, l'esterno croato è richiesto da Dinamo Zagabria e Salernitana, non ci sono grossi problemi in entrambi i casi ma prima di lasciarlo partire la Fiorentina vuole garantire a Italiano l'arrivo di un nuovo esterno.